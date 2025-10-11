SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Do not Cry
Konstantinos Marachoris

Do not Cry

Konstantinos Marachoris
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 40%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
10 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.14 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
7.91 USD (79 098 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
10 (7.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.91 USD (10)
Indice di Sharpe:
1.26
Attività di trading:
68.49%
Massimo carico di deposito:
91.99%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (40.00%)
Short Trade:
6 (60.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
0.79 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
78.07% (21.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 79K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.14 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +7.91 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real17
0.00 × 6
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.12 × 25
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 683
ICMarketsSC-MT5-4
2.55 × 127
ICMarketsSC-MT5-2
24.23 × 193
Non ci sono recensioni
2025.10.11 08:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.11 07:21
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.10.11 06:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.11 05:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.11 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 05:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Do not Cry
30USD al mese
40%
0
0
USD
48
USD
1
0%
10
100%
68%
n/a
0.79
USD
78%
1:500
Copia

