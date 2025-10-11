- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
72 (94.73%)
Loss Trade:
4 (5.26%)
Best Trade:
674.70 USD
Worst Trade:
-1.81 USD
Profitto lordo:
2 123.93 USD (277 197 pips)
Perdita lorda:
-7.24 USD (6 798 pips)
Vincite massime consecutive:
72 (2 123.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 123.93 USD (72)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
292.36
Long Trade:
75 (98.68%)
Short Trade:
1 (1.32%)
Fattore di profitto:
293.36
Profitto previsto:
27.85 USD
Profitto medio:
29.50 USD
Perdita media:
-1.81 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-7.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.24 USD (4)
Crescita mensile:
48.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.24 USD
Massimale:
7.24 USD (0.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|270K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +674.70 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 72
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 123.93 USD
Massima perdita consecutiva: -7.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni