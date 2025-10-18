- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
45 (72.58%)
Loss Trade:
17 (27.42%)
Best Trade:
91.60 USD
Worst Trade:
-76.18 USD
Profitto lordo:
703.34 USD (59 765 pips)
Perdita lorda:
-400.66 USD (30 461 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (139.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
264.58 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.55
Long Trade:
57 (91.94%)
Short Trade:
5 (8.06%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
4.88 USD
Profitto medio:
15.63 USD
Perdita media:
-23.57 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-194.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-194.22 USD (7)
Crescita mensile:
5.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
173.64 USD
Massimale:
194.82 USD (3.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|303
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|29K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +91.60 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +139.69 USD
Massima perdita consecutiva: -194.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FundedNext-Server 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
