Trade:
120
Profit Trade:
83 (69.16%)
Loss Trade:
37 (30.83%)
Best Trade:
107.85 USD
Worst Trade:
-31.65 USD
Profitto lordo:
836.39 USD (19 798 pips)
Perdita lorda:
-189.87 USD (6 929 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (90.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.85 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
13.51
Long Trade:
115 (95.83%)
Short Trade:
5 (4.17%)
Fattore di profitto:
4.41
Profitto previsto:
5.39 USD
Profitto medio:
10.08 USD
Perdita media:
-5.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-47.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.86 USD (2)
Crescita mensile:
30.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.37 USD
Massimale:
47.86 USD (3.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +107.85 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +90.47 USD
Massima perdita consecutiva: -47.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Trading XAU/USD on 30m
