Ahmed Khalid A Bahakem

LiliuM

Ahmed Khalid A Bahakem
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -53%
VTMarkets-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
780
Profit Trade:
476 (61.02%)
Loss Trade:
304 (38.97%)
Best Trade:
543.89 USD
Worst Trade:
-3 360.04 USD
Profitto lordo:
3 627.47 USD (50 389 pips)
Perdita lorda:
-3 910.11 USD (41 486 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (108.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
545.17 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
1.34%
Massimo carico di deposito:
148.29%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
596 (76.41%)
Short Trade:
184 (23.59%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.36 USD
Profitto medio:
7.62 USD
Perdita media:
-12.86 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-26.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 360.04 USD (1)
Crescita mensile:
-40.18%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
691.79 USD
Massimale:
3 360.04 USD (117.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.52% (3 360.04 USD)
Per equità:
77.27% (3 224.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-ECN 780
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-ECN -283
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-ECN 8.9K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +543.89 USD
Worst Trade: -3 360 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +108.33 USD
Massima perdita consecutiva: -26.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.10.24 06:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.23 22:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 20:31
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 02:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 02:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 02:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.16 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 01:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.11 03:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.11 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
