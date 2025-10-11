- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
10.10 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
15.64 USD (114 pips)
Perdita lorda:
-2.49 USD
Vincite massime consecutive:
3 (15.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.64 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
6.99
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.28
Profitto previsto:
5.21 USD
Profitto medio:
5.21 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.88 USD
Massimale:
1.88 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|2
|USDCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|4
|USDCHF
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|54
|USDCHF
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.10 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +15.64 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.39 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.51 × 148
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.77 × 1586
|
Tickmill-Live
|0.96 × 1446
|
TitanFX-MT5-01
|1.33 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|1.86 × 81
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
StriforLtd-Live
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.33 × 3
|
Forex.com-Live 536
|2.37 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.41 × 184
|
Exness-MT5Real8
|2.42 × 12
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real7
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|3.67 × 3
|
OctaFX-Real2
|3.69 × 102
|
FBS-Real
|4.50 × 6
|
RoboForex-ECN
|5.00 × 12
