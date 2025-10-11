SegnaliSezioni
Sarawut Phumkrajang

Trend entry point

Sarawut Phumkrajang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
10.10 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
15.64 USD (114 pips)
Perdita lorda:
-2.49 USD
Vincite massime consecutive:
3 (15.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.64 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
6.99
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.28
Profitto previsto:
5.21 USD
Profitto medio:
5.21 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.88 USD
Massimale:
1.88 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 2
USDCHF 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 4
USDCHF 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 54
USDCHF 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.10 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +15.64 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Non ci sono recensioni
2025.10.11 03:11
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.11 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 03:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
