Joseph Safali

FibsForexi

Joseph Safali
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -29%
JustMarkets-Live
1:15
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
244
Profit Trade:
139 (56.96%)
Loss Trade:
105 (43.03%)
Best Trade:
10.84 USD
Worst Trade:
-13.17 USD
Profitto lordo:
361.95 USD (141 973 pips)
Perdita lorda:
-333.96 USD (13 627 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (40.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78.23 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
246 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
70 (28.69%)
Short Trade:
174 (71.31%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
2.60 USD
Perdita media:
-3.18 USD
Massime perdite consecutive:
74 (-284.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-284.89 USD (74)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.36 USD
Massimale:
296.23 USD (45.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.33% (296.23 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.ecn 122
EURUSD.ecn 41
AUDCAD.ecn 23
NZDUSD.ecn 20
AUDUSD.ecn 18
NZDCAD.ecn 13
EURCAD.ecn 4
GBPAUD.ecn 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.ecn 69
EURUSD.ecn -14
AUDCAD.ecn 2
NZDUSD.ecn 1
AUDUSD.ecn -22
NZDCAD.ecn -9