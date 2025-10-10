SegnaliSezioni
Poison IVY MT5 PreLaunch

Janet Abu Khalil
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 5%
Exness-MT5Real33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
17 (89.47%)
Loss Trade:
2 (10.53%)
Best Trade:
1.09 USD
Worst Trade:
-1.35 USD
Profitto lordo:
6.27 USD (566 pips)
Perdita lorda:
-1.68 USD (150 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (2.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.92 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
3.40
Long Trade:
13 (68.42%)
Short Trade:
6 (31.58%)
Fattore di profitto:
3.73
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
0.37 USD
Perdita media:
-0.84 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.35 USD (1)
Crescita mensile:
4.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.35 USD (1.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.31% (1.35 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYm 11
GBPUSDm 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYm 2
GBPUSDm 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYm 281
GBPUSDm 135
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.09 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.92 USD
Massima perdita consecutiva: -1.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Poison ivy MT5
Non ci sono recensioni
2025.10.11 00:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 00:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
