- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
13 (86.66%)
Loss Trade:
2 (13.33%)
Best Trade:
20.51 USD
Worst Trade:
-10.16 USD
Profitto lordo:
106.93 USD (11 419 pips)
Perdita lorda:
-11.14 USD (1 151 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (85.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.00 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.78
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
9.43
Long Trade:
12 (80.00%)
Short Trade:
3 (20.00%)
Fattore di profitto:
9.60
Profitto previsto:
6.39 USD
Profitto medio:
8.23 USD
Perdita media:
-5.57 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.16 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.16 USD
Massimale:
10.16 USD (1.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|GBPCAD
|4
|USDJPY
|3
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|81
|GBPCAD
|7
|USDJPY
|8
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.1K
|GBPCAD
|1K
|USDJPY
|1.2K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.51 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +85.00 USD
Massima perdita consecutiva: -10.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.32 × 19
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
Tickmill-Live
|0.89 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|1.12 × 572
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
VantageFX-Live
|1.45 × 20
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.90 × 9266
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|3.30 × 77
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.52 × 3509
|
Exness-MT5Real5
|3.56 × 3462
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1921
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Ava-Real 1-MT5
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
Alpari-MT5
|6.19 × 57
This is my trading signal. Low risk, stable profit. Follow and copy me.
