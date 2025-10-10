SegnaliSezioni
Hong Hiep Vu

No need to worry anymore

Hong Hiep Vu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
13 (86.66%)
Loss Trade:
2 (13.33%)
Best Trade:
20.51 USD
Worst Trade:
-10.16 USD
Profitto lordo:
106.93 USD (11 419 pips)
Perdita lorda:
-11.14 USD (1 151 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (85.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.00 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.78
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
9.43
Long Trade:
12 (80.00%)
Short Trade:
3 (20.00%)
Fattore di profitto:
9.60
Profitto previsto:
6.39 USD
Profitto medio:
8.23 USD
Perdita media:
-5.57 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.16 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.16 USD
Massimale:
10.16 USD (1.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
GBPCAD 4
USDJPY 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 81
GBPCAD 7
USDJPY 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8.1K
GBPCAD 1K
USDJPY 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.51 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +85.00 USD
Massima perdita consecutiva: -10.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.32 × 19
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Eightcap-Live
0.85 × 61
Tickmill-Live
0.89 × 18
ICMarketsSC-MT5
1.12 × 572
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
VantageFX-Live
1.45 × 20
Pepperstone-MT5-Live01
1.90 × 9266
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
RealmsTech-Live
2.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
3.30 × 77
ICMarketsSC-MT5-2
3.52 × 3509
Exness-MT5Real5
3.56 × 3462
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1921
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Ava-Real 1-MT5
5.67 × 3
Exness-MT5Real
6.12 × 748
Alpari-MT5
6.19 × 57
18 più
This is my trading signal. Low risk, stable profit. Follow and copy me.
Non ci sono recensioni
2025.10.11 00:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 00:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
