- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
15 (75.00%)
Loss Trade:
5 (25.00%)
Best Trade:
4.28 EUR
Worst Trade:
-3.73 EUR
Profitto lordo:
31.64 EUR (3 661 pips)
Perdita lorda:
-6.38 EUR (736 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (23.50 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
23.50 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.63%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
6.77
Long Trade:
7 (35.00%)
Short Trade:
13 (65.00%)
Fattore di profitto:
4.96
Profitto previsto:
1.26 EUR
Profitto medio:
2.11 EUR
Perdita media:
-1.28 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-3.73 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3.73 EUR (1)
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 EUR
Massimale:
3.73 EUR (2.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
1.23% (1.75 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|960
|GBPUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.28 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.50 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.73 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.81 × 43
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.50 × 8
|
VantageInternational-Live
|3.49 × 1030
|
RoboForex-Pro
|4.33 × 3
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
120USD al mese
0%
0
0
USD
USD
143
EUR
EUR
1
65%
20
75%
100%
4.95
1.26
EUR
EUR
1%
1:500