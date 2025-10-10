- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
523
Profit Trade:
278 (53.15%)
Loss Trade:
245 (46.85%)
Best Trade:
644.98 USD
Worst Trade:
-247.04 USD
Profitto lordo:
13 014.37 USD (54 254 pips)
Perdita lorda:
-10 904.55 USD (44 385 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (564.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 231.79 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
149
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
2.07
Long Trade:
314 (60.04%)
Short Trade:
209 (39.96%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
4.03 USD
Profitto medio:
46.81 USD
Perdita media:
-44.51 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-125.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-734.66 USD (6)
Crescita mensile:
41.20%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
606.32 USD
Massimale:
1 018.67 USD (18.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|520
|USDJPY+
|1
|GBPJPY+
|1
|GBPUSD+
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|2.1K
|USDJPY+
|-1
|GBPJPY+
|-2
|GBPUSD+
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|9.9K
|USDJPY+
|-54
|GBPJPY+
|-102
|GBPUSD+
|90
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +644.98 USD
Worst Trade: -247 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +564.05 USD
Massima perdita consecutiva: -125.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
