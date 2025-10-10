- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
13
Profit Trade:
8 (61.53%)
Loss Trade:
5 (38.46%)
Best Trade:
45.86 USD
Worst Trade:
-12.09 USD
Profitto lordo:
149.31 USD (459 437 pips)
Perdita lorda:
-42.25 USD (1 550 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (46.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.09 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
37.89%
Massimo carico di deposito:
12.96%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.46
Long Trade:
6 (46.15%)
Short Trade:
7 (53.85%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
8.24 USD
Profitto medio:
18.66 USD
Perdita media:
-8.45 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-16.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.57 USD (2)
Crescita mensile:
10.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.57 USD (14.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.83% (13.59 USD)
Per equità:
12.72% (10.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|5
|WTI
|4
|USDCHF
|2
|BTCUSD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|15
|WTI
|34
|USDCHF
|-21
|BTCUSD
|46
|USDJPY
|34
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|402
|WTI
|336
|USDCHF
|-1.1K
|BTCUSD
|456K
|USDJPY
|2.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.86 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +46.14 USD
Massima perdita consecutiva: -16.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.90 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|6.08 × 246
|
itexsys-Platform
|9.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|9.08 × 38
|
RoboForex-Pro
|9.20 × 41
|
TickmillEU-Live
|11.05 × 274
|
RoboMarkets-Pro
|12.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|13.00 × 1
Risk 10% per trade, which means each stop loss equals 10%.
Risk management so I have 10 StopLoss total to wash my account
WinRate >60% and RRR >1:2
Monthly return is around 4–8%, If I treat 1 stop loss as 1%.
Trade using simple price action and only take swing setups.
