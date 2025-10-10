SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Turtle trader
Ahsan Ali Chaudhary

Turtle trader

Ahsan Ali Chaudhary
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 60%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
8 (61.53%)
Loss Trade:
5 (38.46%)
Best Trade:
45.86 USD
Worst Trade:
-12.09 USD
Profitto lordo:
149.31 USD (459 437 pips)
Perdita lorda:
-42.25 USD (1 550 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (46.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.09 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
37.89%
Massimo carico di deposito:
12.96%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.46
Long Trade:
6 (46.15%)
Short Trade:
7 (53.85%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
8.24 USD
Profitto medio:
18.66 USD
Perdita media:
-8.45 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-16.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.57 USD (2)
Crescita mensile:
10.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.57 USD (14.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.83% (13.59 USD)
Per equità:
12.72% (10.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 5
WTI 4
USDCHF 2
BTCUSD 1
USDJPY 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 15
WTI 34
USDCHF -21
BTCUSD 46
USDJPY 34
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 402
WTI 336
USDCHF -1.1K
BTCUSD 456K
USDJPY 2.5K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.86 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +46.14 USD
Massima perdita consecutiva: -16.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.90 × 20
ICMarketsEU-MT5-4
2.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
GoMarkets-Live
6.08 × 246
itexsys-Platform
9.00 × 1
Forex.com-Live 536
9.08 × 38
RoboForex-Pro
9.20 × 41
TickmillEU-Live
11.05 × 274
RoboMarkets-Pro
12.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
13.00 × 1
Risk 10% per trade, which means each stop loss equals 10%.

Risk management so I have 10 StopLoss total to wash my account

WinRate >60% and RRR >1:2

Monthly return is around 4–8%, If I treat 1 stop loss as 1%.

Trade using simple price action and only take swing setups.


Non ci sono recensioni
2025.11.11 08:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 22:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.03 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 10:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 13:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 08:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 17:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.10 17:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 17:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
