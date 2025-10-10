SegnaliSezioni
Seng Qiong Ooi

GoGoldXAUUSD

Seng Qiong Ooi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 12%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
45 (97.82%)
Loss Trade:
1 (2.17%)
Best Trade:
9.00 USD
Worst Trade:
-1.05 USD
Profitto lordo:
180.70 USD (18 049 pips)
Perdita lorda:
-1.05 USD (105 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (151.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
151.80 USD (37)
Indice di Sharpe:
1.98
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.28%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
171.10
Long Trade:
46 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
172.10
Profitto previsto:
3.91 USD
Profitto medio:
4.02 USD
Perdita media:
-1.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.05 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.05 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
16.94% (278.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 18K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.00 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +151.80 USD
Massima perdita consecutiva: -1.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TAKE NOTE TAKE MY GOLD SYMBOL IS GOLD#, IF YOUR BROKER GOLD SYMBOL IS NOT GOLD#, THIS SIGNAL WILL NOT BE COMPATIBLE.

PLEASE TELEGRAM ME @ ALEXOOISQ FOR XAUUSD SYMBOL SIGNAL.

Trading on XAUUSD (gold) with self developed EA and news filter.

Very high accuracy up to 98%, low drawdown with consistent profit target of more than 10% per month.

This is not a martingale strategy, trading signal setting WILL ALWAYS REMAIN as 0.01 lot hence just set your multiplier accordingly base on your account capital.

Backtested strategy with 4 years historical data, recommended setting as below:

ECN / Standard account (strategy not sensitive to spread)
Minimum capital required: USD100
Leverage: 1:500
Lot size setting: 0.01 lot per USD100 equity

Feel free to share and subscribe.
Thank you for your kind support & trust. 


2025.10.10 17:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
