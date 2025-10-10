- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
45 (97.82%)
Loss Trade:
1 (2.17%)
Best Trade:
9.00 USD
Worst Trade:
-1.05 USD
Profitto lordo:
180.70 USD (18 049 pips)
Perdita lorda:
-1.05 USD (105 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (151.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
151.80 USD (37)
Indice di Sharpe:
1.98
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.28%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
171.10
Long Trade:
46 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
172.10
Profitto previsto:
3.91 USD
Profitto medio:
4.02 USD
Perdita media:
-1.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.05 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.05 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
16.94% (278.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|18K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.00 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +151.80 USD
Massima perdita consecutiva: -1.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
TAKE NOTE TAKE MY GOLD SYMBOL IS GOLD#, IF YOUR BROKER GOLD SYMBOL IS NOT GOLD#, THIS SIGNAL WILL NOT BE COMPATIBLE.
PLEASE TELEGRAM ME @ ALEXOOISQ FOR XAUUSD SYMBOL SIGNAL.
Trading on XAUUSD (gold) with self developed EA and news filter.
Very high accuracy up to 98%, low drawdown with consistent profit target of more than 10% per month.
This is not a martingale strategy, trading signal setting WILL ALWAYS REMAIN as 0.01 lot hence just set your multiplier accordingly base on your account capital.
Backtested strategy with 4 years historical data, recommended setting as below:
ECN / Standard account (strategy not sensitive to spread)
Minimum capital required: USD100
Leverage: 1:500
Lot size setting: 0.01 lot per USD100 equity
Feel free to share and subscribe.
Thank you for your kind support & trust.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
12%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
1
100%
46
97%
100%
172.09
3.91
USD
USD
17%
1:500