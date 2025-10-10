SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Funded deneme
Bertan Dadasoglu

Funded deneme

Bertan Dadasoglu
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
FundedNext-Server 2
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
437
Profit Trade:
328 (75.05%)
Loss Trade:
109 (24.94%)
Best Trade:
198.85 USD
Worst Trade:
-105.60 USD
Profitto lordo:
3 765.82 USD (824 184 pips)
Perdita lorda:
-2 247.61 USD (530 092 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (232.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
452.19 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.55%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.46
Long Trade:
258 (59.04%)
Short Trade:
179 (40.96%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
3.47 USD
Profitto medio:
11.48 USD
Perdita media:
-20.62 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-198.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-278.71 USD (5)
Crescita mensile:
12.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
261.13 USD
Massimale:
616.55 USD (9.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.09% (374.04 USD)
Per equità:
0.01% (0.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX100 260
XAUUSD 173
SPX500 3
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX100 880
XAUUSD 617
SPX500 11
US30 10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX100 269K
XAUUSD 13K
SPX500 2.2K
US30 9.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +198.85 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +232.77 USD
Massima perdita consecutiva: -198.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FundedNext-Server 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.10 16:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Funded deneme
30USD al mese
28%
0
0
USD
6.4K
USD
12
0%
437
75%
100%
1.67
3.47
USD
6%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.