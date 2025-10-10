- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
44 (58.66%)
Loss Trade:
31 (41.33%)
Best Trade:
39.30 USD
Worst Trade:
-14.36 USD
Profitto lordo:
188.15 USD (38 403 pips)
Perdita lorda:
-101.19 USD (83 022 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (56.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.20 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.92%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
56 (74.67%)
Short Trade:
19 (25.33%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
4.28 USD
Perdita media:
-3.26 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-18.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.24 USD (4)
Crescita mensile:
0.74%
Previsione annuale:
8.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
76.34 USD (6.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.66% (76.34 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|OILUSD
|13
|USDCHF
|11
|XAGUSD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|45
|OILUSD
|-17
|USDCHF
|57
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-30K
|OILUSD
|-17K
|USDCHF
|1.3K
|XAGUSD
|210
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.30 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +56.73 USD
Massima perdita consecutiva: -18.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.10 × 20
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.13 × 15
|
SwissquoteLtd-Server
|0.23 × 184
|
ForexTime-MT5
|0.47 × 3288
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|1.42 × 1654
|
FxPro-ECN
|4.41 × 17
Swissqoute
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
3%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
187
0%
75
58%
100%
1.85
1.16
USD
USD
7%
1:100