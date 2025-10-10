SegnaliSezioni
Mohammad H H M Dashti

TrendingSwiss

Mohammad H H M Dashti
0 recensioni
Affidabilità
187 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2022 3%
Swissquote-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
44 (58.66%)
Loss Trade:
31 (41.33%)
Best Trade:
39.30 USD
Worst Trade:
-14.36 USD
Profitto lordo:
188.15 USD (38 403 pips)
Perdita lorda:
-101.19 USD (83 022 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (56.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.20 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.92%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
56 (74.67%)
Short Trade:
19 (25.33%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
4.28 USD
Perdita media:
-3.26 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-18.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.24 USD (4)
Crescita mensile:
0.74%
Previsione annuale:
8.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
76.34 USD (6.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.66% (76.34 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 49
OILUSD 13
USDCHF 11
XAGUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 45
OILUSD -17
USDCHF 57
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -30K
OILUSD -17K
USDCHF 1.3K
XAGUSD 210
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.30 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +56.73 USD
Massima perdita consecutiva: -18.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-MT5
0.10 × 20
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.13 × 15
SwissquoteLtd-Server
0.23 × 184
ForexTime-MT5
0.47 × 3288
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.42 × 1654
FxPro-ECN
4.41 × 17
Swissqoute
Non ci sono recensioni
2025.10.10 16:34
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 0.61% of days out of the 1310 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 16:34
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.23% of days out of the 1310 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1310 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 16:34
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
