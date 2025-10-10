SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Radar Escalera Inversa
Carlos Augusto Cedeno Rocha

Radar Escalera Inversa

Carlos Augusto Cedeno Rocha
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 39%
Tickmill-Live04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
57 (85.07%)
Loss Trade:
10 (14.93%)
Best Trade:
16.82 USD
Worst Trade:
-9.85 USD
Profitto lordo:
237.38 USD (1 186 814 pips)
Perdita lorda:
-41.65 USD (208 306 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (114.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.85 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
87.47%
Massimo carico di deposito:
42.06%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
91
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
5.97
Long Trade:
26 (38.81%)
Short Trade:
41 (61.19%)
Fattore di profitto:
5.70
Profitto previsto:
2.92 USD
Profitto medio:
4.16 USD
Perdita media:
-4.17 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-23.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.79 USD (4)
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
32.79 USD (6.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.05% (32.79 USD)
Per equità:
62.50% (419.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 196
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 979K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.82 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +114.85 USD
Massima perdita consecutiva: -23.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Estrategia radar 123 escalera inversa
Non ci sono recensioni
2025.10.10 19:43
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 19:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.10 18:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 17:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 17:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 16:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 16:34
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.10 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati