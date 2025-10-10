- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
57 (85.07%)
Loss Trade:
10 (14.93%)
Best Trade:
16.82 USD
Worst Trade:
-9.85 USD
Profitto lordo:
237.38 USD (1 186 814 pips)
Perdita lorda:
-41.65 USD (208 306 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (114.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.85 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
87.47%
Massimo carico di deposito:
42.06%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
91
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
5.97
Long Trade:
26 (38.81%)
Short Trade:
41 (61.19%)
Fattore di profitto:
5.70
Profitto previsto:
2.92 USD
Profitto medio:
4.16 USD
Perdita media:
-4.17 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-23.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.79 USD (4)
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
32.79 USD (6.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.05% (32.79 USD)
Per equità:
62.50% (419.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|196
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|979K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.82 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +114.85 USD
Massima perdita consecutiva: -23.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Estrategia radar 123 escalera inversa
Non ci sono recensioni