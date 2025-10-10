- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
12 (92.30%)
Loss Trade:
1 (7.69%)
Best Trade:
377.24 USD
Worst Trade:
-62.60 USD
Profitto lordo:
1 050.64 USD (7 216 pips)
Perdita lorda:
-70.29 USD (1 251 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 050.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 050.64 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.95%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
15.66
Long Trade:
3 (23.08%)
Short Trade:
10 (76.92%)
Fattore di profitto:
14.95
Profitto previsto:
75.41 USD
Profitto medio:
87.55 USD
Perdita media:
-70.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-62.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.60 USD (1)
Crescita mensile:
9.84%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.60 USD
Massimale:
62.60 USD (0.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|AUDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|225
|AUDJPY
|155
|EURUSD
|229
|GBPUSD
|375
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.2K
|AUDJPY
|1.3K
|EURUSD
|750
|GBPUSD
|750
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +377.24 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 050.64 USD
Massima perdita consecutiva: -62.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 341
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 167
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.80 × 174
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 1541
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Alpari-MT5
|1.26 × 90
|
Eightcap-Live
|1.30 × 193
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Darwinex-Live
|1.42 × 71
Pepperstone
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
0%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
2
23%
13
92%
100%
14.94
75.41
USD
USD
0%
1:100