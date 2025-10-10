- Crescita
Trade:
793
Profit Trade:
650 (81.96%)
Loss Trade:
143 (18.03%)
Best Trade:
1 541.25 USD
Worst Trade:
-3 646.50 USD
Profitto lordo:
48 566.52 USD (276 637 pips)
Perdita lorda:
-23 883.39 USD (107 264 pips)
Vincite massime consecutive:
90 (1 127.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 034.87 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.91%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.47
Long Trade:
329 (41.49%)
Short Trade:
464 (58.51%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
31.13 USD
Profitto medio:
74.72 USD
Perdita media:
-167.02 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-259.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 407.65 USD (10)
Crescita mensile:
24.86%
Previsione annuale:
301.61%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.37 USD
Massimale:
5 525.40 USD (42.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.96% (5 528.17 USD)
Per equità:
6.21% (2 807.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|647
|USDJPY
|39
|NZDUSD
|34
|EURUSD
|18
|AUDUSD
|11
|USDCAD
|8
|GBPUSD
|6
|EURJPY
|6
|AUDJPY
|5
|GBPJPY
|5
|USDCHF
|4
|NZDCAD
|3
|AUDCHF
|3
|EURGBP
|1
|GBPAUD
|1
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14K
|USDJPY
|2.4K
|NZDUSD
|1.5K
|EURUSD
|2.9K
|AUDUSD
|-749
|USDCAD
|-1.4K
|GBPUSD
|3.8K
|EURJPY
|126
|AUDJPY
|2.6K
|GBPJPY
|-1.3K
|USDCHF
|151
|NZDCAD
|392
|AUDCHF
|974
|EURGBP
|244
|GBPAUD
|460
|AUDNZD
|-1.7K
|NZDJPY
|187
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|134K
|USDJPY
|12K
|NZDUSD
|6.3K
|EURUSD
|5.5K
|AUDUSD
|149
|USDCAD
|-1.2K
|GBPUSD
|2.2K
|EURJPY
|3.1K
|AUDJPY
|6.1K
|GBPJPY
|-1.7K
|USDCHF
|-16
|NZDCAD
|1.5K
|AUDCHF
|1.1K
|EURGBP
|497
|GBPAUD
|749
|AUDNZD
|-2.5K
|NZDJPY
|1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 541.25 USD
Worst Trade: -3 647 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +1 127.84 USD
Massima perdita consecutiva: -259.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.39 × 18
|
itexsys-Platform
|0.47 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.18 × 15548
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
GOMarketsIntl-Live
|1.75 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|1.80 × 123
|
ICMarketsSC-MT5
|1.83 × 386
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
FusionMarkets-Live
|2.11 × 562
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
