SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TrendingIce
Mohammad H H M Dashti

TrendingIce

Mohammad H H M Dashti
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 169%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
793
Profit Trade:
650 (81.96%)
Loss Trade:
143 (18.03%)
Best Trade:
1 541.25 USD
Worst Trade:
-3 646.50 USD
Profitto lordo:
48 566.52 USD (276 637 pips)
Perdita lorda:
-23 883.39 USD (107 264 pips)
Vincite massime consecutive:
90 (1 127.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 034.87 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.91%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.47
Long Trade:
329 (41.49%)
Short Trade:
464 (58.51%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
31.13 USD
Profitto medio:
74.72 USD
Perdita media:
-167.02 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-259.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 407.65 USD (10)
Crescita mensile:
24.86%
Previsione annuale:
301.61%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.37 USD
Massimale:
5 525.40 USD (42.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.96% (5 528.17 USD)
Per equità:
6.21% (2 807.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 647
USDJPY 39
NZDUSD 34
EURUSD 18
AUDUSD 11
USDCAD 8
GBPUSD 6
EURJPY 6
AUDJPY 5
GBPJPY 5
USDCHF 4
NZDCAD 3
AUDCHF 3
EURGBP 1
GBPAUD 1
AUDNZD 1
NZDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 14K
USDJPY 2.4K
NZDUSD 1.5K
EURUSD 2.9K
AUDUSD -749
USDCAD -1.4K
GBPUSD 3.8K
EURJPY 126
AUDJPY 2.6K
GBPJPY -1.3K
USDCHF 151
NZDCAD 392
AUDCHF 974
EURGBP 244
GBPAUD 460
AUDNZD -1.7K
NZDJPY 187
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 134K
USDJPY 12K
NZDUSD 6.3K
EURUSD 5.5K
AUDUSD 149
USDCAD -1.2K
GBPUSD 2.2K
EURJPY 3.1K
AUDJPY 6.1K
GBPJPY -1.7K
USDCHF -16
NZDCAD 1.5K
AUDCHF 1.1K
EURGBP 497
GBPAUD 749
AUDNZD -2.5K
NZDJPY 1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 541.25 USD
Worst Trade: -3 647 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +1 127.84 USD
Massima perdita consecutiva: -259.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
itexsys-Platform
0.47 × 15
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.18 × 15548
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.75 × 4
VantageInternational-Live 4
1.80 × 123
ICMarketsSC-MT5
1.83 × 386
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.11 × 562
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
82 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Icemarkets
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TrendingIce
1000USD al mese
169%
0
0
USD
45K
USD
25
7%
793
81%
100%
2.03
31.13
USD
17%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.