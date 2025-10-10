SegnaliSezioni
Christophe Pa Trouillas

MultiGrid AI

Christophe Pa Trouillas
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
8.26 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
21.44 USD (1 361 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (21.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.44 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.01
Attività di trading:
47.82%
Massimo carico di deposito:
97.73%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.38 USD
Profitto medio:
2.38 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.50% (65.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2
GBPNZD 2
EURJPY 2
XAUUSD 1
AUDCAD 1
USDCAD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 4
GBPNZD 9
EURJPY 4
XAUUSD 2
AUDCAD 2
USDCAD 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 52
GBPNZD 777
EURJPY 289
XAUUSD 105
AUDCAD 131
USDCAD 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.26 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +21.44 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PUPrime-Live
0.11 × 38
Exness-MT5Real3
0.50 × 2
Exness-MT5Real12
0.50 × 2
Exness-MT5Real7
0.50 × 2
FusionMarkets-Live
0.76 × 37
VantageInternational-Live 10
0.78 × 45
FxPro-MT5 Live02
0.88 × 58
RazeGlobalMarkets-Server
0.98 × 50
VantageInternational-Live 5
1.00 × 6
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.04 × 52
FPMarketsSC-Live
1.17 × 6
FundingTradersGroup-Server
1.29 × 24
BlueberryMarkets-Live
1.44 × 63
Bybit-Live
1.50 × 2
TitanFX-MT5-01
1.69 × 52
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 357
Coinexx-Live
2.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live
2.04 × 140
ForexTimeFXTM-Live01
2.20 × 5
Darwinex-Live
2.32 × 59
RoboForex-ECN
2.43 × 2488
Exness-MT5Real15
2.50 × 2
DooTechnology-Live
2.53 × 34
ICMarketsSC-MT5
2.63 × 19
ICMarketsEU-MT5-5
2.79 × 228
76 più
This multigrid combines the efficiency of a grid based on the statistical relevance of mean reversion with uncorrelated DrawDowns on uncorrelated assets.
Non ci sono recensioni
2025.10.14 07:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.12 22:23
Share of trading days is too low
2025.10.12 22:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.12 21:23
Share of trading days is too low
2025.10.12 21:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 16:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 16:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 16:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.10 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
