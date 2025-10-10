- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
8.26 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
21.44 USD (1 361 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (21.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.44 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.01
Attività di trading:
47.82%
Massimo carico di deposito:
97.73%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.38 USD
Profitto medio:
2.38 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.50% (65.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2
|GBPNZD
|2
|EURJPY
|2
|XAUUSD
|1
|AUDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|4
|GBPNZD
|9
|EURJPY
|4
|XAUUSD
|2
|AUDCAD
|2
|USDCAD
|0
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|52
|GBPNZD
|777
|EURJPY
|289
|XAUUSD
|105
|AUDCAD
|131
|USDCAD
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.26 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +21.44 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PUPrime-Live
|0.11 × 38
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.76 × 37
|
VantageInternational-Live 10
|0.78 × 45
|
FxPro-MT5 Live02
|0.88 × 58
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.98 × 50
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 6
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.04 × 52
|
FPMarketsSC-Live
|1.17 × 6
|
FundingTradersGroup-Server
|1.29 × 24
|
BlueberryMarkets-Live
|1.44 × 63
|
Bybit-Live
|1.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|1.69 × 52
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 357
|
Coinexx-Live
|2.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.04 × 140
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.20 × 5
|
Darwinex-Live
|2.32 × 59
|
RoboForex-ECN
|2.43 × 2488
|
Exness-MT5Real15
|2.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|2.53 × 34
|
ICMarketsSC-MT5
|2.63 × 19
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.79 × 228
This multigrid combines the efficiency of a grid based on the statistical relevance of mean reversion with uncorrelated DrawDowns on uncorrelated assets.
