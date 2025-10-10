SegnaliSezioni
Rakhman Kustiana

To Mine Gold

Rakhman Kustiana
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
133
Profit Trade:
106 (79.69%)
Loss Trade:
27 (20.30%)
Best Trade:
4.81 USD
Worst Trade:
-6.09 USD
Profitto lordo:
61.45 USD (255 142 pips)
Perdita lorda:
-62.88 USD (120 804 pips)
Vincite massime consecutive:
74 (10.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.10 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
11.21%
Massimo carico di deposito:
163.94%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
133
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
84 (63.16%)
Short Trade:
49 (36.84%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
0.58 USD
Perdita media:
-2.33 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.45 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.27 USD
Massimale:
29.37 USD (44.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.43% (29.37 USD)
Per equità:
44.84% (22.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD.Daily 107
XAUUSD 23
GBPUSD 2
AAPL.NAS 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD.Daily 16
XAUUSD -15
GBPUSD -2
AAPL.NAS -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD.Daily 136K
XAUUSD -1.5K
GBPUSD -30
AAPL.NAS -83
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.81 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +10.68 USD
Massima perdita consecutiva: -13.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
AFCLive-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 318
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
48 più
Non ci sono recensioni
2025.10.11 12:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 15:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 15:34
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.10 15:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 15:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
