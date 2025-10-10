- Crescita
Trade:
133
Profit Trade:
106 (79.69%)
Loss Trade:
27 (20.30%)
Best Trade:
4.81 USD
Worst Trade:
-6.09 USD
Profitto lordo:
61.45 USD (255 142 pips)
Perdita lorda:
-62.88 USD (120 804 pips)
Vincite massime consecutive:
74 (10.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.10 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
11.21%
Massimo carico di deposito:
163.94%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
133
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
84 (63.16%)
Short Trade:
49 (36.84%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
0.58 USD
Perdita media:
-2.33 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.45 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.27 USD
Massimale:
29.37 USD (44.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.43% (29.37 USD)
Per equità:
44.84% (22.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD.Daily
|107
|XAUUSD
|23
|GBPUSD
|2
|AAPL.NAS
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD.Daily
|16
|XAUUSD
|-15
|GBPUSD
|-2
|AAPL.NAS
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD.Daily
|136K
|XAUUSD
|-1.5K
|GBPUSD
|-30
|AAPL.NAS
|-83
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.81 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +10.68 USD
Massima perdita consecutiva: -13.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 318
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
30USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
54
USD
USD
1
0%
133
79%
11%
0.97
-0.01
USD
USD
45%
1:500