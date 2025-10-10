SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PP61
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES

PP61

ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 1%
Pepperstone-MT5-Live01
1:1000
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
356
Profit Trade:
142 (39.88%)
Loss Trade:
214 (60.11%)
Best Trade:
5 245.20 USD
Worst Trade:
-1 133.00 USD
Profitto lordo:
23 203.24 USD (282 366 pips)
Perdita lorda:
-15 074.45 USD (196 932 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (12 653.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 653.09 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
55.24%
Massimo carico di deposito:
0.15%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
290 (81.46%)
Short Trade:
66 (18.54%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
22.83 USD
Profitto medio:
163.40 USD
Perdita media:
-70.44 USD
Massime perdite consecutive:
44 (-2 446.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 386.00 USD (24)
Crescita mensile:
-1.17%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 549.34 USD
Massimale:
8 040.22 USD (12.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.39% (716.25 USD)
Per equità:
0.07% (238.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 336
BTCUSD 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 8K
BTCUSD 84
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -19K
BTCUSD 104K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 245.20 USD
Worst Trade: -1 133 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +12 653.09 USD
Massima perdita consecutiva: -2 446.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8222
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.32 × 3631
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.71 × 1934
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
8 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
info +55(88)997318682
Non ci sono recensioni
2025.10.10 16:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati