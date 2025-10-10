- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
356
Profit Trade:
142 (39.88%)
Loss Trade:
214 (60.11%)
Best Trade:
5 245.20 USD
Worst Trade:
-1 133.00 USD
Profitto lordo:
23 203.24 USD (282 366 pips)
Perdita lorda:
-15 074.45 USD (196 932 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (12 653.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 653.09 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
55.24%
Massimo carico di deposito:
0.15%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
290 (81.46%)
Short Trade:
66 (18.54%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
22.83 USD
Profitto medio:
163.40 USD
Perdita media:
-70.44 USD
Massime perdite consecutive:
44 (-2 446.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 386.00 USD (24)
Crescita mensile:
-1.17%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 549.34 USD
Massimale:
8 040.22 USD (12.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.39% (716.25 USD)
Per equità:
0.07% (238.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|336
|BTCUSD
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8K
|BTCUSD
|84
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-19K
|BTCUSD
|104K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 245.20 USD
Worst Trade: -1 133 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +12 653.09 USD
Massima perdita consecutiva: -2 446.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8222
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.32 × 3631
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.71 × 1934
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Coinexx-Live
|10.00 × 2
