- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
72 (51.79%)
Loss Trade:
67 (48.20%)
Best Trade:
97.44 USD
Worst Trade:
-76.32 USD
Profitto lordo:
1 914.17 USD (23 933 pips)
Perdita lorda:
-1 756.83 USD (20 328 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (385.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
385.14 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
81.32%
Massimo carico di deposito:
14.69%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.32
Long Trade:
86 (61.87%)
Short Trade:
53 (38.13%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
1.13 USD
Profitto medio:
26.59 USD
Perdita media:
-26.22 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-473.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-473.41 USD (12)
Crescita mensile:
2.34%
Previsione annuale:
28.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.28 USD
Massimale:
492.03 USD (40.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.34% (492.03 USD)
Per equità:
3.99% (39.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|137
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|191
|EURUSD
|-34
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|4.1K
|EURUSD
|-481
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +97.44 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +385.14 USD
Massima perdita consecutiva: -473.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CMCMarkets1-Canada
|0.00 × 1
|
DIS-Real-01
|0.00 × 6
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 137
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 34
|
RVForex-Demo
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|0.00 × 30
|
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
|
FinsaPty-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 1
|
RVForex-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
