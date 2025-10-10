SegnaliSezioni
Harun Alrasyid

TOR 123

Harun Alrasyid
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
Weltrade-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
72 (51.79%)
Loss Trade:
67 (48.20%)
Best Trade:
97.44 USD
Worst Trade:
-76.32 USD
Profitto lordo:
1 914.17 USD (23 933 pips)
Perdita lorda:
-1 756.83 USD (20 328 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (385.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
385.14 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
81.32%
Massimo carico di deposito:
14.69%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.32
Long Trade:
86 (61.87%)
Short Trade:
53 (38.13%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
1.13 USD
Profitto medio:
26.59 USD
Perdita media:
-26.22 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-473.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-473.41 USD (12)
Crescita mensile:
2.34%
Previsione annuale:
28.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.28 USD
Massimale:
492.03 USD (40.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.34% (492.03 USD)
Per equità:
3.99% (39.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 137
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 191
EURUSD -34
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 4.1K
EURUSD -481
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +97.44 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +385.14 USD
Massima perdita consecutiva: -473.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

CMCMarkets1-Canada
0.00 × 1
DIS-Real-01
0.00 × 6
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 2
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 137
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 106
Amega-LiveUK
0.00 × 1
Prosperity-Live
0.00 × 5
LMAXMU-LIVE
0.00 × 34
RVForex-Demo
0.00 × 23
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
ICMCapitalVC-LIVE2
0.00 × 30
ICMCapital-LIVE2
0.00 × 3
FinsaPty-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 20
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
FXCC1-Live
0.00 × 195
USGVU-Live-Europe
0.00 × 1
RVForex-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 2
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
987 più
Non ci sono recensioni
2025.10.10 15:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
