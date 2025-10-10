SegnaliSezioni
Georges Aoun

Security Durability Stability AUDUSD

Georges Aoun
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
0%
CFI4-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
22 (70.96%)
Loss Trade:
9 (29.03%)
Best Trade:
12.60 USD
Worst Trade:
-6.38 USD
Profitto lordo:
83.82 USD (3 825 pips)
Perdita lorda:
-20.71 USD (944 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (21.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.95 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.32%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
6.67
Long Trade:
18 (58.06%)
Short Trade:
13 (41.94%)
Fattore di profitto:
4.05
Profitto previsto:
2.04 USD
Profitto medio:
3.81 USD
Perdita media:
-2.30 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.38 USD (1)
Crescita mensile:
2.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.46 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.62% (144.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD_ 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD_ 63
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD_ 2.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.60 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21.95 USD
Massima perdita consecutiva: -4.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CFI4-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

My extensive analysis and research has allowed me to implement this powerful algorithm that combines security, stability and sustainability, with balanced profits and risks that aims for + or - 10% per month for a fixed security capital of $3,000.

Mes longues analyses et recherches m'ont permis de mettre en œuvre ce puissant algorithme qui réunit sécurité, stabilité et durabilité, avec profits et risques équilibrés qui a pour objectif + ou - 10% par mois pour un capital de securité fixé de 3000$.

لقد سمح لي تحليلي وبحثي المكثف بتنفيذ هذه الخوارزمية القوية التي تجمع بين الأمان والاستقرار والاستدامة، مع تحقيق أرباح ومخاطر متوازنة تهدف إلى + أو - 10٪ شهريًا لرأس مال أمني ثابت بقيمة 3000 دولار.

Non ci sono recensioni
