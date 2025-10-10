- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD_
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD_
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD_
|2.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CFI4-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
My extensive analysis and research has allowed me to implement this powerful algorithm that combines security, stability and sustainability, with balanced profits and risks that aims for + or - 10% per month for a fixed security capital of $3,000.
Mes longues analyses et recherches m'ont permis de mettre en œuvre ce puissant algorithme qui réunit sécurité, stabilité et durabilité, avec profits et risques équilibrés qui a pour objectif + ou - 10% par mois pour un capital de securité fixé de 3000$.
لقد سمح لي تحليلي وبحثي المكثف بتنفيذ هذه الخوارزمية القوية التي تجمع بين الأمان والاستقرار والاستدامة، مع تحقيق أرباح ومخاطر متوازنة تهدف إلى + أو - 10٪ شهريًا لرأس مال أمني ثابت بقيمة 3000 دولار.
USD
USD
USD