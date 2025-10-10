- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
43 (61.42%)
Loss Trade:
27 (38.57%)
Best Trade:
24.22 USD
Worst Trade:
-9.98 USD
Profitto lordo:
272.39 USD (272 364 pips)
Perdita lorda:
-115.71 USD (115 700 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (205.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
205.95 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
79.93%
Massimo carico di deposito:
132.39%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
1.48
Long Trade:
21 (30.00%)
Short Trade:
49 (70.00%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
2.24 USD
Profitto medio:
6.33 USD
Perdita media:
-4.29 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-97.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-97.64 USD (20)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.88 USD
Massimale:
106.22 USD (15.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.53% (106.22 USD)
Per equità:
25.38% (52.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|157
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|157K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.22 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +205.95 USD
Massima perdita consecutiva: -97.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
TP or Sl
