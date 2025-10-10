- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
1 (25.00%)
Loss Trade:
3 (75.00%)
Best Trade:
5.05 USD
Worst Trade:
-25.20 USD
Profitto lordo:
5.05 USD (100 pips)
Perdita lorda:
-38.97 USD (854 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (5.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.05 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.77
Attività di trading:
88.47%
Massimo carico di deposito:
13.33%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.13
Profitto previsto:
-8.48 USD
Profitto medio:
5.05 USD
Perdita media:
-12.99 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-38.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.97 USD (3)
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.92 USD
Massimale:
38.97 USD (2.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.84% (38.97 USD)
Per equità:
0.48% (6.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-29
|EURUSD
|5
|AUDCAD
|-10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-587
|EURUSD
|100
|AUDCAD
|-267
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.05 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5.05 USD
Massima perdita consecutiva: -38.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
VantageInternational-Live 4
|0.82 × 77
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
Forex.com-Live 536
|1.42 × 155
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.51 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.67 × 7986
|
itexsys-Platform
|1.67 × 3
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.07 × 188
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
73 più
✅ Safe Steady Profit Samurai – Segnale Forex a Basso Rischio e Lungo Termine
⚖️ Rischio conservativo – leva 1:50, gestione pianificata e disciplinata dello stop-loss
📈 Obiettivo realistico – 3–5% di profitto mensile (pensaci bene! Non lasciare che l’avidità distrugga il tuo conto — è già molto più di quanto offrano la maggior parte degli investimenti reali oggi.)
🔒 Rigoroso controllo del rischio per mantenere il drawdown basso
🧠 Oltre 12 anni di esperienza nel trading Forex
🚫 Nessun martingala, nessun grid, nessuna IA – trading 100% umano (solo un EA di protezione utilizzato per chiudere automaticamente le posizioni negative a un limite prestabilito)
👉 Perfetto per chi cerca profitti costanti, crescita stabile e un progetto a lungo termine senza mettere a rischio il capitale.
✅ Safe Steady Profit Samurai – Crescita Sicura, Risultati Reali
Stanco dei segnali che promettono troppo, crollano con forti drawdown e inseguono obiettivi irrealistici?
Qui non forziamo operazioni solo per sembrare attivi.
La priorità è proteggere il capitale e mantenere la coerenza. Nessun setup = nessuna operazione.
Effettuiamo depositi e prelievi mensili! Questo è un progetto a lungo termine.
Nota: utilizzo un conto Standard IC Markets per garantire che il segnale venga copiato accuratamente, anche se usi un broker diverso.
Safe Steady Profit Samurai è stato costruito in modo diverso:
⚖️ Gestione del rischio conservativa – leva 1:50
📈 Obiettivo mensile realistico – circa 3–5% di profitto
🔒 Drawdown medio basso grazie a ingressi precisi e una pianificazione rigorosa dello stop-loss
🧠 Oltre 12 anni di esperienza nel trading Forex
🚫 Nessun gioco d’azzardo, nessun martingala, nessuna esagerazione
🚫 Nessun robot, nessuna IA – trading 100% umano (solo un EA automatico di protezione per chiudere le perdite a un livello controllato)
Questo segnale è ideale per chi desidera risultati costanti e vuole far crescere il proprio capitale in modo sicuro e stabile.
👉 Unisciti allo stile Safe Steady Profit Samurai e scopri un approccio professionale e sostenibile al trading redditizio.
📩 Vuoi applicare al 100% questa strategia? Contattami — abbiamo un foglio personalizzato e ti insegneremo come gestire le operazioni per massimizzare i profitti e costruire ricchezza a lungo termine.
Canali Telegram:
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
50%
4
25%
88%
0.12
-8.48
USD
USD
3%
1:50