Kuradomi Takeshi

Safe Steady Gain Samurai

Kuradomi Takeshi
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
ICMarketsSC-MT5-4
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
1 (25.00%)
Loss Trade:
3 (75.00%)
Best Trade:
5.05 USD
Worst Trade:
-25.20 USD
Profitto lordo:
5.05 USD (100 pips)
Perdita lorda:
-38.97 USD (854 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (5.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.05 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.77
Attività di trading:
88.47%
Massimo carico di deposito:
13.33%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.13
Profitto previsto:
-8.48 USD
Profitto medio:
5.05 USD
Perdita media:
-12.99 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-38.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.97 USD (3)
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.92 USD
Massimale:
38.97 USD (2.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.84% (38.97 USD)
Per equità:
0.48% (6.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
EURUSD 1
AUDCAD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -29
EURUSD 5
AUDCAD -10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -587
EURUSD 100
AUDCAD -267
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.05 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5.05 USD
Massima perdita consecutiva: -38.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real10
0.00 × 2
FXPIG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
VantageInternational-Live 4
0.82 × 77
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
Forex.com-Live 536
1.42 × 155
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
1.51 × 185
ICMarketsSC-MT5-2
1.67 × 7986
itexsys-Platform
1.67 × 3
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.07 × 188
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
73 più
✅ Safe Steady Profit Samurai – Segnale Forex a Basso Rischio e Lungo Termine

⚖️ Rischio conservativo – leva 1:50, gestione pianificata e disciplinata dello stop-loss
📈 Obiettivo realistico – 3–5% di profitto mensile (pensaci bene! Non lasciare che l’avidità distrugga il tuo conto — è già molto più di quanto offrano la maggior parte degli investimenti reali oggi.)
🔒 Rigoroso controllo del rischio per mantenere il drawdown basso
🧠 Oltre 12 anni di esperienza nel trading Forex
🚫 Nessun martingala, nessun grid, nessuna IA – trading 100% umano (solo un EA di protezione utilizzato per chiudere automaticamente le posizioni negative a un limite prestabilito)

👉 Perfetto per chi cerca profitti costanti, crescita stabile e un progetto a lungo termine senza mettere a rischio il capitale.

✅ Safe Steady Profit Samurai – Crescita Sicura, Risultati Reali

Stanco dei segnali che promettono troppo, crollano con forti drawdown e inseguono obiettivi irrealistici?
Qui non forziamo operazioni solo per sembrare attivi.
La priorità è proteggere il capitale e mantenere la coerenza. Nessun setup = nessuna operazione.

Effettuiamo depositi e prelievi mensili! Questo è un progetto a lungo termine.
Nota: utilizzo un conto Standard IC Markets per garantire che il segnale venga copiato accuratamente, anche se usi un broker diverso.

Safe Steady Profit Samurai è stato costruito in modo diverso:

⚖️ Gestione del rischio conservativa – leva 1:50
📈 Obiettivo mensile realistico – circa 3–5% di profitto
🔒 Drawdown medio basso grazie a ingressi precisi e una pianificazione rigorosa dello stop-loss
🧠 Oltre 12 anni di esperienza nel trading Forex
🚫 Nessun gioco d’azzardo, nessun martingala, nessuna esagerazione
🚫 Nessun robot, nessuna IA – trading 100% umano (solo un EA automatico di protezione per chiudere le perdite a un livello controllato)

Questo segnale è ideale per chi desidera risultati costanti e vuole far crescere il proprio capitale in modo sicuro e stabile.

👉 Unisciti allo stile Safe Steady Profit Samurai e scopri un approccio professionale e sostenibile al trading redditizio.

📩 Vuoi applicare al 100% questa strategia? Contattami — abbiamo un foglio personalizzato e ti insegneremo come gestire le operazioni per massimizzare i profitti e costruire ricchezza a lungo termine.

Canali Telegram:





Non ci sono recensioni
2025.10.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 14:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 14:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
