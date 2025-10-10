- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
12 (54.54%)
Loss Trade:
10 (45.45%)
Best Trade:
4.12 USD
Worst Trade:
-3.00 USD
Profitto lordo:
25.03 USD (15 810 pips)
Perdita lorda:
-12.75 USD (11 844 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (7.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.91 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
98.16%
Massimo carico di deposito:
63.45%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
1.77
Long Trade:
6 (27.27%)
Short Trade:
16 (72.73%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
2.09 USD
Perdita media:
-1.28 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.93 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.59 USD
Massimale:
6.93 USD (15.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.71% (6.93 USD)
Per equità:
1.43% (0.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|10
|.US30Cash
|6
|USDJPY
|4
|NVDA
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.USTECHCash
|-9
|.US30Cash
|12
|USDJPY
|4
|NVDA
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.USTECHCash
|-9.3K
|.US30Cash
|12K
|USDJPY
|655
|NVDA
|555
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.12 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7.38 USD
Massima perdita consecutiva: -6.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.55 × 65
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
ClonTrader-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 73
|
FusionMarkets-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|7.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|7.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 24
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
FXGT-Live
|11.50 × 2
Manual trading
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
28%
0
0
USD
USD
56
USD
USD
1
0%
22
54%
98%
1.96
0.56
USD
USD
16%
1:500