Heiko Kendziorra

Dow vs tec

Heiko Kendziorra
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
12 (54.54%)
Loss Trade:
10 (45.45%)
Best Trade:
4.12 USD
Worst Trade:
-3.00 USD
Profitto lordo:
25.03 USD (15 810 pips)
Perdita lorda:
-12.75 USD (11 844 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (7.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.91 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
98.16%
Massimo carico di deposito:
63.45%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
1.77
Long Trade:
6 (27.27%)
Short Trade:
16 (72.73%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
2.09 USD
Perdita media:
-1.28 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.93 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.59 USD
Massimale:
6.93 USD (15.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.71% (6.93 USD)
Per equità:
1.43% (0.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.USTECHCash 10
.US30Cash 6
USDJPY 4
NVDA 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.USTECHCash -9
.US30Cash 12
USDJPY 4
NVDA 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.USTECHCash -9.3K
.US30Cash 12K
USDJPY 655
NVDA 555
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.12 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7.38 USD
Massima perdita consecutiva: -6.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.55 × 65
Exness-MT5Real28
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
ClonTrader-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 73
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real10
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
7.50 × 2
OctaFX-Real2
7.80 × 5
RoboForex-Pro
9.00 × 24
FBS-Real
10.00 × 1
FXGT-Live
11.50 × 2
Manual trading
Non ci sono recensioni
2025.10.10 15:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 14:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 14:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
