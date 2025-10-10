- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
163
Profit Trade:
129 (79.14%)
Loss Trade:
34 (20.86%)
Best Trade:
20.28 CHF
Worst Trade:
-25.47 CHF
Profitto lordo:
309.45 CHF (31 393 pips)
Perdita lorda:
-277.57 CHF (9 967 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (16.88 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
39.95 CHF (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
21.14%
Massimo carico di deposito:
15.03%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.30
Long Trade:
86 (52.76%)
Short Trade:
77 (47.24%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.20 CHF
Profitto medio:
2.40 CHF
Perdita media:
-8.16 CHF
Massime perdite consecutive:
4 (-57.87 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-57.87 CHF (4)
Crescita mensile:
31.85%
Algo trading:
67%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.89 CHF
Massimale:
105.85 CHF (56.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.32% (105.85 CHF)
Per equità:
0.38% (0.48 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|105
|GER40
|25
|US30
|21
|US100
|7
|EURUSD.r
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|-18
|GER40
|23
|US30
|14
|US100
|-9
|EURUSD.r
|24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|3.4K
|GER40
|9.7K
|US30
|11K
|US100
|-3K
|EURUSD.r
|102
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.28 CHF
Worst Trade: -25 CHF
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +16.88 CHF
Massima perdita consecutiva: -57.87 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
- Micro Trading Gold and Indices
Non ci sono recensioni
