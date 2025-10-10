SegnaliSezioni
Thomas Gerd Kuenzel

FPMSCALPER

Thomas Gerd Kuenzel
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
163
Profit Trade:
129 (79.14%)
Loss Trade:
34 (20.86%)
Best Trade:
20.28 CHF
Worst Trade:
-25.47 CHF
Profitto lordo:
309.45 CHF (31 393 pips)
Perdita lorda:
-277.57 CHF (9 967 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (16.88 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
39.95 CHF (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
21.14%
Massimo carico di deposito:
15.03%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.30
Long Trade:
86 (52.76%)
Short Trade:
77 (47.24%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.20 CHF
Profitto medio:
2.40 CHF
Perdita media:
-8.16 CHF
Massime perdite consecutive:
4 (-57.87 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-57.87 CHF (4)
Crescita mensile:
31.85%
Algo trading:
67%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.89 CHF
Massimale:
105.85 CHF (56.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.32% (105.85 CHF)
Per equità:
0.38% (0.48 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 105
GER40 25
US30 21
US100 7
EURUSD.r 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r -18
GER40 23
US30 14
US100 -9
EURUSD.r 24
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 3.4K
GER40 9.7K
US30 11K
US100 -3K
EURUSD.r 102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.28 CHF
Worst Trade: -25 CHF
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +16.88 CHF
Massima perdita consecutiva: -57.87 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
- Micro Trading Gold and Indices
Non ci sono recensioni
2025.10.10 14:34
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 5.06% of days out of the 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.8% of days out of the 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 14:34
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FPMSCALPER
30USD al mese
14%
0
0
USD
132
CHF
12
67%
163
79%
21%
1.11
0.20
CHF
56%
1:500
