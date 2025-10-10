SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SONY
Youngil Jin

SONY

Youngil Jin
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -12%
Axi-US15-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
36 (90.00%)
Loss Trade:
4 (10.00%)
Best Trade:
54.32 USD
Worst Trade:
-180.18 USD
Profitto lordo:
276.31 USD (3 431 pips)
Perdita lorda:
-396.82 USD (4 170 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (92.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.96 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
1.35%
Massimo carico di deposito:
7.80%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
25 (62.50%)
Short Trade:
15 (37.50%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-3.01 USD
Profitto medio:
7.68 USD
Perdita media:
-99.21 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-180.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-180.18 USD (1)
Crescita mensile:
-12.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
274.35 USD
Massimale:
284.95 USD (28.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.20% (284.95 USD)
Per equità:
18.53% (167.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -121
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -739
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.32 USD
Worst Trade: -180 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +92.43 USD
Massima perdita consecutiva: -180.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US15-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.24 10:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.22 07:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 02:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 01:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 00:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 04:20
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.14 03:20
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.13 14:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.13 13:33
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 16:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 16:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 16:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 15:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 14:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 14:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SONY
30USD al mese
-12%
0
0
USD
879
USD
2
100%
40
90%
1%
0.69
-3.01
USD
28%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.