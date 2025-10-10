- Crescita
Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
325
Profit Trade:
126 (38.76%)
Loss Trade:
199 (61.23%)
Best Trade:
49.70 USD
Worst Trade:
-59.28 USD
Profitto lordo:
699.19 USD (266 447 pips)
Perdita lorda:
-1 062.75 USD (86 365 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (38.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.39 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
165 (50.77%)
Short Trade:
160 (49.23%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-1.12 USD
Profitto medio:
5.55 USD
Perdita media:
-5.34 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-70.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-117.23 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
425.79 USD
Massimale:
433.98 USD (274.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ORB
|116
|XAUUSD
|42
|GBPJPY.ORB
|16
|EURUSD.ORB
|15
|GBPUSD.ORB
|14
|USDCAD
|12
|GBPNZD.ORB
|9
|GBPJPY
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD.ORB
|8
|AUDCAD.ORB
|7
|GBPAUD.ORB
|6
|NQ100.DEC
|6
|USDCHF.ORB
|5
|NZDUSD.ORB
|5
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|4
|NQ100.SEP
|4
|CADJPY.ORB
|4
|AUDUSD.ORB
|4
|USDJPY.ORB
|4
|CHFJPY.ORB
|4
|GBPCAD.ORB
|3
|USDCHF
|2
|DJ30.SEP
|2
|NZDJPY.ORB
|2
|EURAUD.ORB
|2
|AUDJPY.ORB
|2
|CL.DEC
|2
|SP500.SEP
|1
|AUDCHF.ORB
|1
|CLU
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.ORB
|-152
|XAUUSD
|-82
|GBPJPY.ORB
|-11
|EURUSD.ORB
|-13
|GBPUSD.ORB
|-50
|USDCAD
|-9
|GBPNZD.ORB
|2
|GBPJPY
|-7
|USDJPY
|-2
|USDCAD.ORB
|-17
|AUDCAD.ORB
|-14
|GBPAUD.ORB
|-21
|NQ100.DEC
|24
|USDCHF.ORB
|22
|NZDUSD.ORB
|-1
|GBPUSD
|-3
|EURUSD
|-3
|NQ100.SEP
|8
|CADJPY.ORB
|2
|AUDUSD.ORB
|-15
|USDJPY.ORB
|9
|CHFJPY.ORB
|2
|GBPCAD.ORB
|8
|USDCHF
|-6
|DJ30.SEP
|-1
|NZDJPY.ORB
|7
|EURAUD.ORB
|-7
|AUDJPY.ORB
|-3
|CL.DEC
|-16
|SP500.SEP
|-4
|AUDCHF.ORB
|4
|CLU
|-12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.ORB
|-12K
|XAUUSD
|-3.6K
|GBPJPY.ORB
|-29
|EURUSD.ORB
|-249
|GBPUSD.ORB
|-2.6K
|USDCAD
|-631
|GBPNZD.ORB
|1.3K
|GBPJPY
|-546
|USDJPY
|47
|USDCAD.ORB
|-1.4K
|AUDCAD.ORB
|-688
|GBPAUD.ORB
|-2K
|NQ100.DEC
|17K
|USDCHF.ORB
|696
|NZDUSD.ORB
|17
|GBPUSD
|263
|EURUSD
|18
|NQ100.SEP
|4.7K
|CADJPY.ORB
|555
|AUDUSD.ORB
|-920
|USDJPY.ORB
|1.2K
|CHFJPY.ORB
|238
|GBPCAD.ORB
|1.2K
|USDCHF
|-483
|DJ30.SEP
|-3
|NZDJPY.ORB
|882
|EURAUD.ORB
|-852
|AUDJPY.ORB
|-214
|CL.DEC
|-158
|SP500.SEP
|-1.9K
|AUDCHF.ORB
|207
|CLU
|-57
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.70 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +38.21 USD
Massima perdita consecutiva: -70.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OrbiTradeSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
