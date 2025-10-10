SegnaliSezioni
Steven Michaelputra S H

SytheR

Steven Michaelputra S H
0 recensioni
219 settimane
0 / 0 USD
0%
OrbiTradeSC-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
325
Profit Trade:
126 (38.76%)
Loss Trade:
199 (61.23%)
Best Trade:
49.70 USD
Worst Trade:
-59.28 USD
Profitto lordo:
699.19 USD (266 447 pips)
Perdita lorda:
-1 062.75 USD (86 365 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (38.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.39 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
165 (50.77%)
Short Trade:
160 (49.23%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-1.12 USD
Profitto medio:
5.55 USD
Perdita media:
-5.34 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-70.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-117.23 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
425.79 USD
Massimale:
433.98 USD (274.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.ORB 116
XAUUSD 42
GBPJPY.ORB 16
EURUSD.ORB 15
GBPUSD.ORB 14
USDCAD 12
GBPNZD.ORB 9
GBPJPY 8
USDJPY 8
USDCAD.ORB 8
AUDCAD.ORB 7
GBPAUD.ORB 6
NQ100.DEC 6
USDCHF.ORB 5
NZDUSD.ORB 5
GBPUSD 4
EURUSD 4
NQ100.SEP 4
CADJPY.ORB 4
AUDUSD.ORB 4
USDJPY.ORB 4
CHFJPY.ORB 4
GBPCAD.ORB 3
USDCHF 2
DJ30.SEP 2
NZDJPY.ORB 2
EURAUD.ORB 2
AUDJPY.ORB 2
CL.DEC 2
SP500.SEP 1
AUDCHF.ORB 1
CLU 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.ORB -152
XAUUSD -82
GBPJPY.ORB -11
EURUSD.ORB -13
GBPUSD.ORB -50
USDCAD -9
GBPNZD.ORB 2
GBPJPY -7
USDJPY -2
USDCAD.ORB -17
AUDCAD.ORB -14
GBPAUD.ORB -21
NQ100.DEC 24
USDCHF.ORB 22
NZDUSD.ORB -1
GBPUSD -3
EURUSD -3
NQ100.SEP 8
CADJPY.ORB 2
AUDUSD.ORB -15
USDJPY.ORB 9
CHFJPY.ORB 2
GBPCAD.ORB 8
USDCHF -6
DJ30.SEP -1
NZDJPY.ORB 7
EURAUD.ORB -7
AUDJPY.ORB -3
CL.DEC -16
SP500.SEP -4
AUDCHF.ORB 4
CLU -12
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.ORB -12K
XAUUSD -3.6K
GBPJPY.ORB -29
EURUSD.ORB -249
GBPUSD.ORB -2.6K
USDCAD -631
GBPNZD.ORB 1.3K
GBPJPY -546
USDJPY 47
USDCAD.ORB -1.4K
AUDCAD.ORB -688
GBPAUD.ORB -2K
NQ100.DEC 17K
USDCHF.ORB 696
NZDUSD.ORB 17
GBPUSD 263
EURUSD 18
NQ100.SEP 4.7K
CADJPY.ORB 555
AUDUSD.ORB -920
USDJPY.ORB 1.2K
CHFJPY.ORB 238
GBPCAD.ORB 1.2K
USDCHF -483
DJ30.SEP -3
NZDJPY.ORB 882
EURAUD.ORB -852
AUDJPY.ORB -214
CL.DEC -158
SP500.SEP -1.9K
AUDCHF.ORB 207
CLU -57
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.70 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +38.21 USD
Massima perdita consecutiva: -70.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OrbiTradeSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

From 50$ to 1000$

Gold Only !

2025.10.10 13:25
Trading operations on the account were performed for only 64 days. This comprises 4.18% of days out of the 1532 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 13:25
80% of trades performed within 29 days. This comprises 1.89% of days out of the 1532 days of the signal's entire lifetime.
