Trade:
153
Profit Trade:
112 (73.20%)
Loss Trade:
41 (26.80%)
Best Trade:
35.20 USD
Worst Trade:
-20.12 USD
Profitto lordo:
754.14 USD (19 816 pips)
Perdita lorda:
-219.44 USD (6 309 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (85.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.16 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
14.73
Long Trade:
71 (46.41%)
Short Trade:
82 (53.59%)
Fattore di profitto:
3.44
Profitto previsto:
3.49 USD
Profitto medio:
6.73 USD
Perdita media:
-5.35 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.44 USD (2)
Crescita mensile:
12.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
36.30 USD (1.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD_
|153
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD_
|535
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD_
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +35.20 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +85.16 USD
Massima perdita consecutiva: -13.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CFI4-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
