Trade:
18
Profit Trade:
15 (83.33%)
Loss Trade:
3 (16.67%)
Best Trade:
91.39 USD
Worst Trade:
-32.86 USD
Profitto lordo:
366.61 USD (74 321 pips)
Perdita lorda:
-51.69 USD (8 822 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (230.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
230.91 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
93.18%
Massimo carico di deposito:
153.40%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
9.52
Long Trade:
1 (5.56%)
Short Trade:
17 (94.44%)
Fattore di profitto:
7.09
Profitto previsto:
17.50 USD
Profitto medio:
24.44 USD
Perdita media:
-17.23 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-32.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.86 USD (1)
Crescita mensile:
79.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.24 USD
Massimale:
33.07 USD (6.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.67% (33.21 USD)
Per equità:
86.39% (617.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|316
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|65K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +91.39 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +230.91 USD
Massima perdita consecutiva: -32.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
Exness-MT5Real8
|19.89 × 227
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
79%
0
0
USD
USD
715
USD
USD
1
0%
18
83%
93%
7.09
17.50
USD
USD
86%
1:400