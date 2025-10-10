- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
1.17 USD
Worst Trade:
-0.49 USD
Profitto lordo:
5.66 USD (857 pips)
Perdita lorda:
-0.97 USD (149 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.54 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.93%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
9.57
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
5.84
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
0.81 USD
Perdita media:
-0.49 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.49 USD (1)
Crescita mensile:
0.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.49 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.04% (0.49 USD)
Per equità:
0.57% (6.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|4
|EURAUD
|2
|CHFJPY
|2
|EURCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|2
|EURAUD
|1
|CHFJPY
|1
|EURCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|300
|EURAUD
|206
|CHFJPY
|102
|EURCAD
|100
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.17 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.54 USD
Massima perdita consecutiva: -0.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Min deposit: $1000
TF: 15m
Non ci sono recensioni
