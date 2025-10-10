SegnaliSezioni
The One Gold
Adi Widhiarnatha As

The One Gold

Adi Widhiarnatha As
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
5.34 USD
Worst Trade:
-30.74 USD
Profitto lordo:
19.58 USD (1 990 pips)
Perdita lorda:
-45.09 USD (2 958 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (19.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.58 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.27
Attività di trading:
26.28%
Massimo carico di deposito:
3.45%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-3.19 USD
Profitto medio:
3.26 USD
Perdita media:
-22.55 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-45.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.09 USD (2)
Crescita mensile:
-2.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.51 USD
Massimale:
45.09 USD (4.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.42% (45.09 USD)
Per equità:
3.22% (31.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -26
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -968
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.34 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.58 USD
Massima perdita consecutiva: -45.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
4.10 × 70
15 più
Non ci sono recensioni
2025.10.13 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 05:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 19:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 15:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 14:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 12:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.10 12:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 12:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

