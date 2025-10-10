SegnaliSezioni
Emeraldo Ramadhan

CROWN

Emeraldo Ramadhan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
1.70 USD
Worst Trade:
-3.42 USD
Profitto lordo:
1.70 USD (175 pips)
Perdita lorda:
-4.83 USD (299 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (1.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.70 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.49
Attività di trading:
3.22%
Massimo carico di deposito:
8.01%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-0.92
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.35
Profitto previsto:
-1.04 USD
Profitto medio:
1.70 USD
Perdita media:
-2.42 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.42 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.42 USD
Massimale:
3.42 USD (1.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.56% (3.13 USD)
Per equità:
0.51% (1.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-ECN 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-ECN -3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-ECN -124
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.70 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.70 USD
Massima perdita consecutiva: -3.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.10 13:25
Share of trading days is too low
2025.10.10 13:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 13:25
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 12:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 12:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 12:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.10 12:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 12:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
