SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BarakahPips Pro
Md Hassan Habib Tareque

BarakahPips Pro

Md Hassan Habib Tareque
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Tickmill-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
9.59 USD
Worst Trade:
-12.39 USD
Profitto lordo:
37.43 USD (182 805 pips)
Perdita lorda:
-32.69 USD (3 231 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (37.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.43 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
71.95%
Massimo carico di deposito:
67.44%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
8 (66.67%)
Short Trade:
4 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
4.16 USD
Perdita media:
-10.90 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-21.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.35 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.47 USD
Massimale:
21.47 USD (16.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.47% (21.41 USD)
Per equità:
21.61% (29.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
BTCUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -13
BTCUSD 18
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.6K
BTCUSD 181K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.59 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +37.43 USD
Massima perdita consecutiva: -21.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.39 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 1026
ICMarketsSC-MT5
2.95 × 121
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
6.63 × 171
22 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.10 11:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 10:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.10 10:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 10:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BarakahPips Pro
30USD al mese
4%
0
0
USD
133
USD
1
0%
12
75%
72%
1.14
0.39
USD
22%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.