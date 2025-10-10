- Crescita
Trade:
47
Profit Trade:
29 (61.70%)
Loss Trade:
18 (38.30%)
Best Trade:
50.77 USD
Worst Trade:
-72.70 USD
Profitto lordo:
372.09 USD (253 935 pips)
Perdita lorda:
-345.14 USD (289 393 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (122.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
136.66 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
47 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
12.83 USD
Perdita media:
-19.17 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-220.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-220.08 USD (8)
Crescita mensile:
30.09%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
236.92 USD
Massimale:
236.92 USD (22.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|27
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|-35K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.77 USD
Worst Trade: -73 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +122.84 USD
Massima perdita consecutiva: -220.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
