Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.23 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4.45 USD (444 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
5 (4.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.45 USD (5)
Indice di Sharpe:
1.11
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
6.73%
Ultimo trade:
49 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (80.00%)
Short Trade:
1 (20.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
0.89 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.14% (0.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|444
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.23 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.45 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeTrade-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
