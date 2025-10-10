SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Spaceman MK1
Igor Loza

Spaceman MK1

Igor Loza
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
1 / 1.9K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
133
Profit Trade:
66 (49.62%)
Loss Trade:
67 (50.38%)
Best Trade:
64.80 USD
Worst Trade:
-34.79 USD
Profitto lordo:
354.71 USD (3 087 pips)
Perdita lorda:
-266.30 USD (3 170 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (18.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.40 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
17.09%
Massimo carico di deposito:
0.36%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
133
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
1.36
Long Trade:
64 (48.12%)
Short Trade:
69 (51.88%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
5.37 USD
Perdita media:
-3.97 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-42.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.39 USD (5)
Crescita mensile:
7.37%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.84 USD
Massimale:
65.19 USD (5.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.33% (65.19 USD)
Per equità:
0.09% (1.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 124
GBPUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 88
GBPUSD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -180
GBPUSD 99
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.80 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +18.92 USD
Massima perdita consecutiva: -42.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
DooFintech-Live 5
0.31 × 13
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.47 × 21933
MonetaMarkets-Live 6
0.69 × 401
ICMarketsSC-Live03
0.70 × 229
ICMarketsSC-Live19
0.77 × 290
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 41
32 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.10 10:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Spaceman MK1
30USD al mese
7%
1
1.9K
USD
1.3K
USD
1
99%
133
49%
17%
1.33
0.66
USD
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.