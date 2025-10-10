- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
133
Profit Trade:
66 (49.62%)
Loss Trade:
67 (50.38%)
Best Trade:
64.80 USD
Worst Trade:
-34.79 USD
Profitto lordo:
354.71 USD (3 087 pips)
Perdita lorda:
-266.30 USD (3 170 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (18.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.40 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
17.09%
Massimo carico di deposito:
0.36%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
133
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
1.36
Long Trade:
64 (48.12%)
Short Trade:
69 (51.88%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
5.37 USD
Perdita media:
-3.97 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-42.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.39 USD (5)
Crescita mensile:
7.37%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.84 USD
Massimale:
65.19 USD (5.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.33% (65.19 USD)
Per equità:
0.09% (1.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|124
|GBPUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|88
|GBPUSD
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-180
|GBPUSD
|99
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.80 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +18.92 USD
Massima perdita consecutiva: -42.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
DooFintech-Live 5
|0.31 × 13
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.47 × 21933
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.69 × 401
|
ICMarketsSC-Live03
|0.70 × 229
|
ICMarketsSC-Live19
|0.77 × 290
|
ICMarketsSC-Live20
|0.80 × 41
