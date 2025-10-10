- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
117
Profit Trade:
49 (41.88%)
Loss Trade:
68 (58.12%)
Best Trade:
46.14 USD
Worst Trade:
-14.66 USD
Profitto lordo:
355.83 USD (49 447 pips)
Perdita lorda:
-261.44 USD (42 128 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (69.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
139.87 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
1.15
Long Trade:
74 (63.25%)
Short Trade:
43 (36.75%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
7.26 USD
Perdita media:
-3.84 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-51.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.08 USD (9)
Crescita mensile:
10.04%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.59 USD
Massimale:
82.01 USD (7.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|100
|NAS100.r
|17
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|101
|NAS100.r
|-7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|10K
|NAS100.r
|-2.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.14 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +69.30 USD
Massima perdita consecutiva: -51.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
