SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BAYAR UTANG
Subair Amrah

BAYAR UTANG

Subair Amrah
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
Exness-MT5Real26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
3 (60.00%)
Loss Trade:
2 (40.00%)
Best Trade:
22 474.04 IDR
Worst Trade:
-38 326.32 IDR
Profitto lordo:
41 146.23 IDR (1 356 pips)
Perdita lorda:
-73 505.11 IDR (12 625 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (37 181.31 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
37 181.31 IDR (2)
Indice di Sharpe:
-0.24
Attività di trading:
7.28%
Massimo carico di deposito:
56.67%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-6 471.78 IDR
Profitto medio:
13 715.41 IDR
Perdita media:
-36 752.56 IDR
Massime perdite consecutive:
1 (-38 326.32 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-38 326.32 IDR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32 358.88 IDR
Massimale:
38 326.32 IDR (3.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.81% (38 326.32 IDR)
Per equità:
3.31% (32 028.37 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 4
BTCUSDm 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 1
BTCUSDm -4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 296
BTCUSDm -12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22 474.04 IDR
Worst Trade: -38 326 IDR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +37 181.31 IDR
Massima perdita consecutiva: -38 326.32 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.10 09:16
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 09:16
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.10 09:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 09:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BAYAR UTANG
35USD al mese
-3%
0
0
USD
968K
IDR
1
0%
5
60%
7%
0.55
-6 471.78
IDR
4%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.