- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
118
Profit Trade:
80 (67.79%)
Loss Trade:
38 (32.20%)
Best Trade:
25.20 USD
Worst Trade:
-24.29 USD
Profitto lordo:
417.02 USD (218 291 pips)
Perdita lorda:
-270.11 USD (132 501 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (91.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.03 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
14.75%
Massimo carico di deposito:
13.94%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
2.15
Long Trade:
88 (74.58%)
Short Trade:
30 (25.42%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
5.21 USD
Perdita media:
-7.11 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-19.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.25 USD (2)
Crescita mensile:
115.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.24 USD
Massimale:
68.41 USD (24.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.26% (68.41 USD)
Per equità:
0.17% (0.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|EURUSD
|29
|GBPUSD
|18
|USDJPY
|7
|BTCUSD
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|181
|EURUSD
|15
|GBPUSD
|-22
|USDJPY
|-25
|BTCUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|113K
|EURUSD
|201
|GBPUSD
|54
|USDJPY
|-663
|BTCUSD
|-27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.20 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +91.03 USD
Massima perdita consecutiva: -19.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
45USD al mese
115%
0
0
USD
USD
238
USD
USD
2
0%
118
67%
15%
1.54
1.25
USD
USD
31%
1:200