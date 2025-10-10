- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
43 (50.58%)
Loss Trade:
42 (49.41%)
Best Trade:
103.42 USD
Worst Trade:
-82.37 USD
Profitto lordo:
2 031.63 USD (136 643 pips)
Perdita lorda:
-1 306.65 USD (82 681 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (367.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
618.20 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.21%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
1.33
Long Trade:
55 (64.71%)
Short Trade:
30 (35.29%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
8.53 USD
Profitto medio:
47.25 USD
Perdita media:
-31.11 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-163.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-242.74 USD (5)
Crescita mensile:
40.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
267.22 USD
Massimale:
544.87 USD (22.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.18% (544.87 USD)
Per equità:
1.37% (34.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|680
|USDJPY
|10
|GBPJPY
|10
|CHFJPY
|10
|EURJPY
|10
|AUDJPY
|6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|47K
|USDJPY
|1.5K
|GBPJPY
|1.5K
|CHFJPY
|1.5K
|EURJPY
|1.4K
|AUDJPY
|944
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +103.42 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +367.85 USD
Massima perdita consecutiva: -163.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
274 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
41%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
4
0%
85
50%
100%
1.55
8.53
USD
USD
26%
1:200