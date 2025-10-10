SegnaliSezioni
Tedi Andriansah

Morning Shoot Gold

Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 91%
Exness-Real4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
36 (53.73%)
Loss Trade:
31 (46.27%)
Best Trade:
88.00 USD
Worst Trade:
-77.95 USD
Profitto lordo:
2 046.77 USD (263 904 pips)
Perdita lorda:
-1 545.57 USD (185 051 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (373.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
373.01 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
3.15%
Massimo carico di deposito:
9.36%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
2.01
Long Trade:
33 (49.25%)
Short Trade:
34 (50.75%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
7.48 USD
Profitto medio:
56.85 USD
Perdita media:
-49.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-210.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-210.09 USD (3)
Crescita mensile:
90.93%
Previsione annuale:
1 103.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.11 USD
Massimale:
249.94 USD (22.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.32% (249.94 USD)
Per equità:
6.10% (33.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 501
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 79K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +88.00 USD
Worst Trade: -78 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +373.01 USD
Massima perdita consecutiva: -210.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Morning Trade

Gold specialist

2025.11.01 04:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.01 04:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 15:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.18 05:24
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 04:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 07:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 04:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 03:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 02:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 02:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 03:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 02:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 01:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 07:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 07:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 07:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Morning Shoot Gold
30USD al mese
91%
0
0
USD
1.1K
USD
3
100%
67
53%
3%
1.32
7.48
USD
22%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.