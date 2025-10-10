- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
12 (60.00%)
Loss Trade:
8 (40.00%)
Best Trade:
176.00 USD
Worst Trade:
-161.48 USD
Profitto lordo:
1 439.37 USD (97 646 pips)
Perdita lorda:
-989.07 USD (51 250 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (666.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
666.88 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
1.64%
Massimo carico di deposito:
9.37%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
1.61
Long Trade:
11 (55.00%)
Short Trade:
9 (45.00%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
22.52 USD
Profitto medio:
119.95 USD
Perdita media:
-123.63 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-278.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-278.89 USD (2)
Crescita mensile:
30.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.82 USD
Massimale:
278.89 USD (12.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.59% (278.89 USD)
Per equità:
5.55% (114.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|450
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +176.00 USD
Worst Trade: -161 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +666.88 USD
Massima perdita consecutiva: -278.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
EA Scalping
Lot percent 10%
Risk 60 Pips
Reward 80 Pips
Minimum balance 100 USD standard account
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
30%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
3
100%
20
60%
2%
1.45
22.52
USD
USD
13%
1:500