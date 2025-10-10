SegnaliSezioni
Ismaeel Abdullateef Abdulrazaq Ismaeel Alhammadi

BTC Raider

Ismaeel Abdullateef Abdulrazaq Ismaeel Alhammadi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
XMGlobal-MT5 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
65 (73.86%)
Loss Trade:
23 (26.14%)
Best Trade:
59.82 USD
Worst Trade:
-30.26 USD
Profitto lordo:
228.31 USD (858 620 pips)
Perdita lorda:
-124.83 USD (557 790 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (12.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.76 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.17%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.35
Long Trade:
10 (11.36%)
Short Trade:
78 (88.64%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
1.18 USD
Profitto medio:
3.51 USD
Perdita media:
-5.43 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-29.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.26 USD (1)
Crescita mensile:
10.58%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.61 USD
Massimale:
44.03 USD (4.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.03% (44.03 USD)
Per equità:
3.53% (37.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD# 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD# 103
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD# 301K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.82 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.13 USD
Massima perdita consecutiva: -29.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato


I use trendlines to identify key support and resistance levels.

Trades are executed semi-auto through a robot using a grid martingale strategy.

There is no fixed stop loss. Positions are closed when the drawdown reaches 20–50% or when price breaks in the opposite direction.

I trade exclusively on BTCUSD.


Non ci sono recensioni
2025.10.10 06:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 06:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
