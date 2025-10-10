- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
65 (73.86%)
Loss Trade:
23 (26.14%)
Best Trade:
59.82 USD
Worst Trade:
-30.26 USD
Profitto lordo:
228.31 USD (858 620 pips)
Perdita lorda:
-124.83 USD (557 790 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (12.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.76 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.17%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.35
Long Trade:
10 (11.36%)
Short Trade:
78 (88.64%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
1.18 USD
Profitto medio:
3.51 USD
Perdita media:
-5.43 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-29.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.26 USD (1)
Crescita mensile:
10.58%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.61 USD
Massimale:
44.03 USD (4.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.03% (44.03 USD)
Per equità:
3.53% (37.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD#
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD#
|103
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD#
|301K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +59.82 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.13 USD
Massima perdita consecutiva: -29.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
I use trendlines to identify key support and resistance levels.
Trades are executed semi-auto through a robot using a grid martingale strategy.
There is no fixed stop loss. Positions are closed when the drawdown reaches 20–50% or when price breaks in the opposite direction.
I trade exclusively on BTCUSD.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
83%
88
73%
100%
1.82
1.18
USD
USD
4%
1:500