Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This signal follows a calm, systematic approach to gold trading.
The focus is on consistent capital growth through precise entries, strict risk control, and disciplined position management.
It uses a specially developed trading bot based on solid technical analysis and years of market experience.
The system operates calmly, methodically, and precisely, always under strict risk control.
Each position is carefully opened, managed with discipline, and closed with precision –
no emotions, no overleveraging, no unnecessary risk.
Recommended Capital: From 200 USD/EUR 0.01Lot
Recommended Broker: ECN or RAW Spread