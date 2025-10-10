- Crescita
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.60 AUD
Worst Trade:
0.00 AUD
Profitto lordo:
2.85 AUD (198 pips)
Perdita lorda:
0.00 AUD
Vincite massime consecutive:
2 (2.85 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
2.85 AUD (2)
Indice di Sharpe:
8.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.75%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.43 AUD
Profitto medio:
1.43 AUD
Perdita media:
0.00 AUD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 AUD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 AUD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
0.00 AUD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
4.39% (235.12 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDp
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDp
|198
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Long term trading and Gold Scalping
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
5.4K
AUD
AUD
1
0%
2
100%
100%
n/a
1.43
AUD
AUD
4%
1:500