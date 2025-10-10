SegnaliSezioni
Daniel Osteen Edward Naibaho

Gold 88

Daniel Osteen Edward Naibaho
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 80 USD al mese
crescita dal 2025 116%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
37.30 USD
Worst Trade:
-5.00 USD
Profitto lordo:
75.24 USD (5 776 pips)
Perdita lorda:
-17.13 USD (1 712 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (59.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.72 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
39.30%
Massimo carico di deposito:
9.89%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
3.45
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.39
Profitto previsto:
5.28 USD
Profitto medio:
10.75 USD
Perdita media:
-4.28 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.13 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.83 USD (15.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.34% (16.83 USD)
Per equità:
4.44% (4.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 10
NQ100.R 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 58
NQ100.R 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 3.9K
NQ100.R 150
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.30 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +59.72 USD
Massima perdita consecutiva: -9.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.10 07:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 06:24
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.10 06:24
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 06:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 06:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 06:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

