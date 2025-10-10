- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
14 (66.66%)
Loss Trade:
7 (33.33%)
Best Trade:
5.08 EUR
Worst Trade:
-10.01 EUR
Profitto lordo:
35.94 EUR (4 160 pips)
Perdita lorda:
-55.83 EUR (6 455 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (33.48 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
33.48 EUR (13)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
21 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-0.95 EUR
Profitto medio:
2.57 EUR
Perdita media:
-7.98 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-35.82 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-35.82 EUR (5)
Crescita mensile:
-9.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.89 EUR
Massimale:
53.37 EUR (22.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.08 EUR
Worst Trade: -10 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +33.48 EUR
Massima perdita consecutiva: -35.82 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni