Florian Bernard Joseph Grossat

My FXS signal

Florian Bernard Joseph Grossat
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
14 (66.66%)
Loss Trade:
7 (33.33%)
Best Trade:
5.08 EUR
Worst Trade:
-10.01 EUR
Profitto lordo:
35.94 EUR (4 160 pips)
Perdita lorda:
-55.83 EUR (6 455 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (33.48 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
33.48 EUR (13)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
21 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-0.95 EUR
Profitto medio:
2.57 EUR
Perdita media:
-7.98 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-35.82 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-35.82 EUR (5)
Crescita mensile:
-9.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.89 EUR
Massimale:
53.37 EUR (22.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.08 EUR
Worst Trade: -10 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +33.48 EUR
Massima perdita consecutiva: -35.82 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 15:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.10 13:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 06:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.10 06:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 06:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
