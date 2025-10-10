SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Tdtd
Daichi Matsuki

Tdtd

Daichi Matsuki
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
305
Profit Trade:
248 (81.31%)
Loss Trade:
57 (18.69%)
Best Trade:
48.78 USD
Worst Trade:
-49.20 USD
Profitto lordo:
1 819.28 USD (86 586 pips)
Perdita lorda:
-687.36 USD (17 416 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (104.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
143.99 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
6.64
Long Trade:
218 (71.48%)
Short Trade:
87 (28.52%)
Fattore di profitto:
2.65
Profitto previsto:
3.71 USD
Profitto medio:
7.34 USD
Perdita media:
-12.06 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-103.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.48 USD (4)
Crescita mensile:
22.68%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.12 USD
Massimale:
170.40 USD (9.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 246
USDJPYr 19
GBPJPYr 12
GBPUSDr 12
EURAUDr 5
USDCADr 4
EURUSDr 4
JPN225 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr 1K
USDJPYr -33
GBPJPYr 41
GBPUSDr 36
EURAUDr 27
USDCADr 15
EURUSDr 12
JPN225 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr 60K
USDJPYr 271
GBPJPYr 2.6K
GBPUSDr 1.5K
EURAUDr 601
USDCADr 1.5K
EURUSDr 658
JPN225 2.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +48.78 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +104.20 USD
Massima perdita consecutiva: -103.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati