- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
305
Profit Trade:
248 (81.31%)
Loss Trade:
57 (18.69%)
Best Trade:
48.78 USD
Worst Trade:
-49.20 USD
Profitto lordo:
1 819.28 USD (86 586 pips)
Perdita lorda:
-687.36 USD (17 416 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (104.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
143.99 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
6.64
Long Trade:
218 (71.48%)
Short Trade:
87 (28.52%)
Fattore di profitto:
2.65
Profitto previsto:
3.71 USD
Profitto medio:
7.34 USD
Perdita media:
-12.06 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-103.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.48 USD (4)
Crescita mensile:
22.68%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.12 USD
Massimale:
170.40 USD (9.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|246
|USDJPYr
|19
|GBPJPYr
|12
|GBPUSDr
|12
|EURAUDr
|5
|USDCADr
|4
|EURUSDr
|4
|JPN225
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|1K
|USDJPYr
|-33
|GBPJPYr
|41
|GBPUSDr
|36
|EURAUDr
|27
|USDCADr
|15
|EURUSDr
|12
|JPN225
|7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|60K
|USDJPYr
|271
|GBPJPYr
|2.6K
|GBPUSDr
|1.5K
|EURAUDr
|601
|USDCADr
|1.5K
|EURUSDr
|658
|JPN225
|2.2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.78 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +104.20 USD
Massima perdita consecutiva: -103.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
